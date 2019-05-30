В Пензе дали старт летнему сезону проекта «Детский спорт»

СЕГОДНЯ 15:42 2019-05-30T15:42:51+03:00

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Сегодня в Пензе на стадионе «Зенит» состоялось открытие летнего сезона проекта «Детский спорт». Почетной гостьей праздника стала заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка по фехтованию, семикратная чемпионка Мира, тринадцатикратная чемпионка Европы Софья Великая.

Приветствуя спортсменов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин отметил, что партия с момента своего создания уделяет большое внимание развитию физической культуры, массового и детского спорта.

- Это наша принципиальная позиция. За пять лет реализации проекта удалось обновить 90 спортивных залов в сельских школах Пензенской области, в этом году будут реконструированы еще 12. Число дворовых тренеров превысило 150 человек, которые регулярно тренируют десятки мальчишек и девчонок на городских и сельских дворовых территориях. Сформированы команды, которые сейчас работают на постоянной основе: футбольные, волейбольные, хоккейные. Тренировки бесплатные, дети и тренеры бесплатно полностью экипируются, - отметил Валерий Лидин.

Софья Великая поздравила ребят с началом сезона:

- Желаю вам быть здоровыми, счастливыми, хочу пожелать, чтобы заниматься физкультурой было в удовольствие, чтобы каждые соревнования проходили для вас с пользой. Показывайте окружающим, друзьям, что спорт - это нужно, это необходимо. Спорт дает нам силу.

Валерий Лидин совместно с Софьей Великой вручили ребятам золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Поздравили ребят с началом летнего сезона член Президиума политсовета регионального отделения партии, координатор партпроекта «Городская среда», глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, депутаты фракций «Единая Россия» областного Законодательного Собрания, Пензенской городской Думы, сторонники партии.

ИСТОЧНИК KP.RU