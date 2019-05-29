На одном из саранских предприятий прошли учения

СЕГОДНЯ 15:51 2019-05-29T15:51:44+03:00

В тушении условного пожара задействовали даже автолестницу. Фото: ГУ МЧС по РМ

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Утро в АО «Рузхиммаш» в Саранске началось с «пожара» – предприятие было местом проведения учений МЧС. В 11 часов в стенах завода раздался сигнал оповещения о пожаре. Сотрудники объекта покинули здание.

На вызов прибыли пожарно-спасательные подразделения - две автоцистерны и одна автолестница. Спасателям доложили, что двое рабочих не вышли на улицу. Начались поиски. Пропавшие сотрудники нашлись в условно задымленном помещении и были эвакуированы со спасательными устройствами на головах.

- Для нас очень важно было отработать действия работников в условиях возникновения условного пожара, - отметил начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АО «Рузхиммаш» Петр Высоцкий. - Главное, мы отработали систему оповещения, взаимодействие руководящего состава с работниками предприятия, с подразделениями МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU