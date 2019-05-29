2019-05-29T15:41:17+03:00
Здоровье

Пензенская станция скорой помощи продолжает работать в штатном режиме

Представители регионального минздрава продолжают следить за ситуацией
Анна ЧЕРНАЯ
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Накануне специалисты выезжали на 939 вызовов, из которых более 400 завершились госпитализацией. Скорая медицинская помощь оказана почти 40 пациентам с острым коронарным синдромом и подозрениями на инсульт.

- Свои служебные обязанности врачи и средний медицинский персонал выполняют в полном объеме в соответствии с регламентом работы по оказанию скорой медицинской помощи, - говорит главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев. - Обращений от пациентов о «формальном» отношении медработников к своей работе, ухудшении качества оказания скорой помощи, на горячую линию Областной станции СМП в связи с происходящими событиями, не поступало.

Сегодня на работу вышла 131 бригада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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