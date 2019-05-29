На День города в Пензе снова может пройти Фестиваль граффити

СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-29T15:37:26+03:00

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Сегодня в городской мэрии обсудили планы на ближайшие праздники – День города и День России. Эти два события уже давно празднуются в Пензе 12 июня.

Мэр Виктор Кувайцев подчеркнул, что социальных сетях горожане предлагают немало интересных идей. Например, жители Пензы хотели бы проведения Фестиваля граффити на парапете набережной с противоположной стороны от Ростка. Начальник Управления культуры города Вера Фейгина отметила, что подходящие эскизы у художников уже есть, так как подобное мероприятие уже организовывалось в Пензе и ранее.

Среди других предложений пензенцев – фестиваль-конкурс национальных костюмов и мультимедийная площадка, где дети и взрослые с помощью современных технологий могли бы узнать об истории Пензы.

- К концу этой недели надо определиться с концепцией и заниматься детальной подготовкой мероприятий, - подчеркнул мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU