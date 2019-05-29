2019-05-29T15:10:01+03:00
Общество

Новым министром труда, социальной защиты и демографии Пензенской области станет Алексей Качан

Он приступит к своим обязанностям с понедельника
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Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин, занимавший этот пост с 2015 года, ушел с должности по собственному желанию. Его преемником станет Алексей Качан.

Алексей Андреевич родился 31 октября 1979 года в Ярославле. Окончил в 2001 году Военный финансово-экономический университет по специальности «Финансы и кредит», в 2008 - Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 1996 по 2018 годы проходил службу в Вооруженных силах РФ. С января 2019 года занимал должность первого заместителя министра экономики Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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