В Пензе обсудили восстановление танка Т-34
Совещание с участием министра промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаила Торгашина состоялось сегодня
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Напомним, что после 9 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с предложением восстановить легендарный Т-34, стоящий в качестве монумента на улице Карла Маркса, и включить его проезд по городским улицам в программу парада Победы в будущем году.
Возможность воплощения идеи обсудили сегодня в Краеведческом музее. Совсем скоро ответственные лица проведут диагностику машины и выявят неисправности. После этого начнется восстановление танка.
ИСТОЧНИК KP.RU