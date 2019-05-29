В Пензе обсудили восстановление танка Т-34

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-29T15:04:53+03:00

Совещание с участием министра промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаила Торгашина состоялось сегодня

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Напомним, что после 9 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с предложением восстановить легендарный Т-34, стоящий в качестве монумента на улице Карла Маркса, и включить его проезд по городским улицам в программу парада Победы в будущем году.

Возможность воплощения идеи обсудили сегодня в Краеведческом музее. Совсем скоро ответственные лица проведут диагностику машины и выявят неисправности. После этого начнется восстановление танка.

ИСТОЧНИК KP.RU