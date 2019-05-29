2019-05-29T11:49:33+03:00
Общество

Сотрудники ООО «ТНС энерго Пенза» и судебные приставы провели рейд по должникам

Размер задолженности населения Пензенской области перед гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории региона на май 2019 года составил 359 млн рублей
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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К сожалению, не все потребители считают должным соблюдать законодательство и вовремя оплачивать потребленный ресурс. Актуальная проблема неплатежей, в свою очередь, вынуждает энергетиков активно противодействовать должникам.

Руководствуясь данной целью, сотрудники ООО «ТНС энерго Пенза» совместно с судебными приставами-исполнителями провели рейд по местам проживания злостных неплательщиков в Железнодорожном районе г. Пензы.

В ходе указанного мероприятия у посещенных должников была описана домашняя бытовая техника, а также наложен арест на личное имущество. В отношении потребителей, не принимающих мер по погашению задолженности даже при наличии решения суда, судебные приставы применяют и иные меры принудительного характера: блокировку банковских счетов, арест транспортных средств, запрет на выезд за пределы России.

Еще одной вынужденной мерой воздействия на недобросовестных потребителей, регулярно применяемой энергосбытовой компанией, является ограничение энергоснабжения. В современном мире, где человека окружает множество электроприборов, оставшись без электричества, должники оказываются в крайне некомфортных условиях для жизни.

ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает потребителям о необходимости своевременной оплаты электроэнергии во избежание дополнительных расходов в виде пеней и штрафов. Клиенты компании могут выбрать для себя наиболее удобный вариант оплаты: на сайте компании penza.tns-e.ru, в «Личном кабинете» либо мобильном приложении, а также в кассах центров обслуживания клиентов и районных служб сбыта, банковских учреждениях и почтовых отделениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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