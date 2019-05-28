Иван Белозерцев поручил создать рабочую группу для урегулирования конфликта на станции скорой помощи

СЕГОДНЯ 17:21 2019-05-28T17:30:26+03:00

В нее войдут представители медицинской общественности, минздрава и правительства Пензенской области, а также трудового коллектива учреждения здравоохранения

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Глава Пензенской области официально прокомментировал новость об итальянской забастовке сотрудников региональной станции скорой помощи. Напоминаем, что информация об этом появилась еще на прошлой неделе, однако вчера региональный минздрав сообщил, что подтверждения этому факту найдено не было.

- Мы должны разобраться в ситуации, понять, где и какие есть проблемы, почему они возникли, и какое решение у них есть. Необходимо полноценно проанализировать вопросы, которые задал нам в обращении областной профсоюз работников здравоохранения и ряд сотрудников станции. Эта работа будет максимально открыта, - отметил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU