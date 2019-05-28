В Пензенской области стартовал конкурс школьных проектов «Живи, село!»

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-28T15:02:40+03:00

Он пройдет в два этапа

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Ученики областных сельских школ могут принять участие в конкурсе проектов «Живи, село!», который проводится с 2014 года.

Конкурс пройдет в два этапа: муниципальный (с 1 июня по 20 сентября) и региональный (с 1 октября по 20 октября).

Заявки на участие в конкурсе и проекты победителей муниципального этапа будут приниматься до 20 октября в первом корпусе Института регионального развития Пензенской области.

Подведение итогов и награждение победителей состоится на IV областной научно-практической педагогической конференции «Живи, село!», которая пройдет в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Института регионального развития Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU