Петр Тултаев осудил горожан, устраивающих роскошные выпускные в учебных учреждения

СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-28T14:48:03+03:00

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Петр Тултаев призвал родителей при подготовке к выпускным балам придерживаться скромности.

- На прошлой неделе встретил давних знакомых. Они мне рассказали, что сейчас и в детских садах празднуют выпускные. А для своей дочки они купили выпускное платье за семь тысяч рублей. И это при том, что семья среднего достатка. Я все понимаю, но в детских садах проводить выпускные – это полное излишество! А что тогда в школах?! Родители занимают, в долги влезают. Я все понимаю, что все это от родителей зависит. Нам нужно рассмотреть этот вопрос и дать свои рекомендации. А то закончили детский сад - выпускной, затем после начальной школы - тоже выпускной, после 11 класса - еще один. Выпускной должен быть один и праздновать его нужно скромно! - сказал Петр Тултаев.

ИСТОЧНИК KP.RU