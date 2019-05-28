2019-05-28T11:51:24+03:00
Происшествия

За первый квартал этого года в Пензенской области изъяли 44 фальшивые российские купюры

Анна ЧЕРНАЯ
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За первый квартал года специалиста банковского сектора региона обнаружили и изъяли 44 поддельные российские банкноты. Также зафиксировано четыре сообщения о выявлении фальшивой иностранной валюты: двух купюр номиналом 100 долларов и по одной 50 и 5 долларов США.

Среди обнаруженных в первом квартале фальшивок больше всего пятитысячных банкнот – 25 штук. Кроме того, из оборота были изъяты 12 поддельных купюр достоинством 1000 рублей, четыре — номиналом 2000 рублей, две – 500 рублей и одна монета номиналом пять рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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