Пенза передала эстафетную палочку Театрального марафона Саратову

СЕГОДНЯ 18:04 2019-05-27T18:04:32+03:00

Изменить размер текста: A A

На площади города собрались актеры, режиссеры, театральные деятели. Символ театрального марафона - зеркальная статуэтка в виде античного амфитеатра с гербами всех субъектов РФ - был передан пензенскими актерами в руки саратовских коллег.

В рамках акции артисты Пензенского драматического театра покажут саратовским зрителям постановки «Приключения Бонифация», «Ромео и Джульетта», «Хорошая».

ИСТОЧНИК KP.RU