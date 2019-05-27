Пенза передала эстафетную палочку Театрального марафона Саратову
Церемония вручения символа акции состоялась 25 мая перед зданием саратовского театра юного зрителя
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На площади города собрались актеры, режиссеры, театральные деятели. Символ театрального марафона - зеркальная статуэтка в виде античного амфитеатра с гербами всех субъектов РФ - был передан пензенскими актерами в руки саратовских коллег.
В рамках акции артисты Пензенского драматического театра покажут саратовским зрителям постановки «Приключения Бонифация», «Ромео и Джульетта», «Хорошая».
ИСТОЧНИК KP.RU