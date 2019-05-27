Завтра в Пензе стартует Всеармейский этап конкурса «Мастер-оружейник»
Лучшие специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения со всей России приехали в Пензу, где с 28 мая по 5 июня на полигоне «Учебный» будет проходить Всеармейский этап конкурса «Мастер-оружейник».
В соревнованиях примут участие по одной команде из каждого военного округа, Воздушно-десантных войск, Северного флота и Росгвардии. Они будут состязаться за право представить Вооруженные силы РФ на одноименном международном конкурсе Армейских международных игр. Все команды-участницы Всеармейского этапа ранее становились победителями своих окружных и армейских этапов соревнований.
Торжественная церемония открытия конкурса с парадом участников соревнований и показательными выступлениями команд состоится завтра. Сами состязания будут проводиться в пять этапов.
ИСТОЧНИК KP.RU