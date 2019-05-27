Завтра в Пензе стартует Всеармейский этап конкурса «Мастер-оружейник»

СЕГОДНЯ 17:57 2019-05-27T17:57:57+03:00

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Лучшие специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения со всей России приехали в Пензу, где с 28 мая по 5 июня на полигоне «Учебный» будет проходить Всеармейский этап конкурса «Мастер-оружейник».

В соревнованиях примут участие по одной команде из каждого военного округа, Воздушно-десантных войск, Северного флота и Росгвардии. Они будут состязаться за право представить Вооруженные силы РФ на одноименном международном конкурсе Армейских международных игр. Все команды-участницы Всеармейского этапа ранее становились победителями своих окружных и армейских этапов соревнований.

Торжественная церемония открытия конкурса с парадом участников соревнований и показательными выступлениями команд состоится завтра. Сами состязания будут проводиться в пять этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU