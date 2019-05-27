Успешную реализацию нацпроекта «Культура» в Мордовии отметили на федеральном уровне

СЕГОДНЯ 17:34 2019-05-27T17:34:08+03:00

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский подвел предварительные итоги реализации национального проекта «Культура», который стартовал в этом году

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В рамках XXIX заседания Координационного совета по культуре, который проходил в Новосибирске, глава ведомства отметил регионы, успешно реализующие мероприятия национального проекта «Культура». В их число вошла и Республика Мордовия.

В Послании Государственному Собранию РМ Глава Мордовии Владимир Волков подчеркнул, в рамках национального проекта «Культура» необходимо создать условия, чтобы сделать нашу богатейшую культуру максимально востребованной и доступной. Особое внимание уделят развитию цифровой культуры.

- Современные технологии должны расширить образовательные возможности наших музеев, их экспозиционные пространства. По всей стране создается сеть виртуальных концертных залов. В Мордовии первый начал работу на базе музыкального училища имени Кирюкова. На очереди – Рузаевка, Ардатов, Краснослободск и Ковылкино, - отметил он. - Важная задача в рамках цифровой модернизации - создание модельных муниципальных библиотек. Они призваны стать центром культурной жизни сел, особенно отдаленных. Современная библиотека должна представлять собой комфортное пространство с высокоскоростным Интернетом, удобным доступом к электронным ресурсам и мультимедийными зонами.

ИСТОЧНИК KP.RU