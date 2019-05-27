2019-05-27T17:11:57+03:00
Спорт

Спортсмены из Мордовии провели тренировку для гостей из Северной Кореи

Ребята и их тренеры продемонстрировали отличное владение приемами тхэквондо
Анна ЧЕРНАЯ
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Гости из Пхеньяна были удивлены, что в Мордовии, далеком от КНДР российском регионе, настолько бережно чтут традиции их страны.Гости из Пхеньяна были удивлены, что в Мордовии, далеком от КНДР российском регионе, настолько бережно чтут традиции их страны.Фото: Пресс-служба Правительства РМ
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На прошлой неделе в спорткомплексе «Мордовия» состоялся спортивный праздник, который посетили заместитель директора Корейского Главного Управления по делам выставок за рубежом Пхеньяна Ким Ми Ок и члены северокорейской делегации. Зарубежные гости являются организаторами выставки «Искусство КНДР», которая с 16 мая проходит в Саранске. Приветствие гражданам Кореи направил Глава Мордовии Владимир Волков.

Для КНДР тхэквондо - это не только спорт, но и важнейшая составляющая традиционной культуры, которой жители Северной Кореи очень гордятся. Поэтому Министерство спорта, молодёжной политики и туризма РМ и региональная Федерация этого вида единоборств решили организовать для гостей региона специальную открытую тренировку.

Гости из Пхеньяна были удивлены, что в Мордовии, далеком от КНДР российском регионе, настолько бережно чтут традиции их страны.

- Очень приятно видеть, что наш национальный вид спорта так активно развивается в Мордовии, - отметила Ким Ми Ок. - Ребята занимаются на высоком уровне. Нас радует, что ранее в республике работал титулованный спортсмен и тренер по тхэквондо из Северной Кореи. При организации выставок культуры КНДР нам довелось побывать во многих городах и регионах России, но впервые нас пригласили на подобную тренировку именно в Саранске. Хочу поблагодарить организаторов и пожелать спортсменам Мордовии большой удачи!

После тренировки Ким Ми Ок пообщалась с юными спортсменами и их родителями, рассказав об истории и национальной культуре Северной Кореи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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