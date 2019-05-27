Минздрав Пензенской области: информация о забастовке врачей «скорой помощи» не соответствует действительности

СЕГОДНЯ 16:38 2019-05-27T16:38:04+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе на ряде сайтов и в пензенских СМИ была опубликована информация о забастовке сотрудников Областной станции скорой медицинской помощи. Несогласные с условиями труда медицинские специалисты планировали организовать так называемую «итальянскую забастовку», при которой работники выполняют лишь те действия, которые регламентируются правовыми документами – например, не выезжают на вызовы, если бригады не укомплектованы. Приступить к «бунту» специалисты должны были с сегодняшнего дня.

Сегодня министерство здравоохранения Пензенской области дало официальный ответ по поводу сложившейся ситуации. Ведомство сообщило, что данное учреждение работает в штатном режиме. На выезде работают 133 бригады. Нарушений регламента не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU