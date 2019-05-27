2019-05-27T14:49:18+03:00
Общество

В правительстве Пензенской области обсудили проведение ЕГЭ в регионе

К сдаче экзаменов выпускники приступили с сегодняшнего дня
Анна ЧЕРНАЯ
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Процедура сдачи ЕГЭ может стать более «мягкой» для пензенских школьников. Об этом рассказал губернатор Иван Белозерцев в ходе сегодняшней планерки в правительстве региона.

По словам главы Пензенской области, необходимо предотвращаться стрессовые ситуация, возникающие во время сдачи экзамена:

- Дети есть дети. Бывало, что школьники проносили в класс телефоны, затем их лишали права сдачи единого государственного экзамена, аннулировали результаты. Для ребёнка это огромный стресс и даже трагедия. Нам важно не допускать подобного. Обстановка при сдаче ЕГЭ должна быть доброжелательной по отношению к детям.

Губернатор предложил привлекать к работе с детьми, попавшими в проблемную ситуацию во время сдачи экзаменов, школьных психологов.

В этом году в Пензенской области ЕГЭ сдают 5649 человек. Еще 11285 учеников девятых классов сдадут основной государственный экзамен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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