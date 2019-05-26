В Пензенской области стартовал месячник по борьбе с наркотиками

26 Май 19:36 2019-05-26T19:36:44+03:00

Мероприятия направлены на популяризацию здорового образа жизни и будут носить антинаркотический характер

Изменить размер текста: A A

В течение месяца в регионе будут проходить обучающие семинары для учащихся общеобразовательных учреждений, студентов колледжей и вузов.

Профилактические беседы проведут т также и для жителей сел. Продолжит свою работу «Автобус здоровья», позволяющий населению области воспользоваться помощью медицинских специалистов практически на дому.

В рамках акции «Здоровое лето» ребята из детских оздоровительных лагерей получат необходимую информацию о здоровом образе жизни. На территории нашей области организована большая информационная работа.

Завершатся все мероприятия 26 июня: в этот день в 11 часов на вопросы жителей ответит главный внештатный психиатр-нарколог Пензенской области Юрий Александрович Уткин. Телефон «прямой линии»: 45-31-01.

ИСТОЧНИК KP.RU