Члены Союза российских писателей посетили пензенские библиотеки и музеи

СЕГОДНЯ 19:17 2019-05-25T19:17:28+03:00

Литераторы выразили благодарность за радушный прием и пообещали вернуться в Пензу

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В Пензе завершился VI отчетно-выборный съезд членов правления общероссийской общественной организации «Союз российских писателей». Сегодня делегация посетила центральную городскую библиотеку им. В.Г. Белинского, областную библиотеку им. М.Ю. Лермонтова, музей В.О Ключевского и Дом Мейерхольда.

После культурной программы литераторы встретились с главой администрации города Пензы Виктором Кувайцевым. Участники встречи обсудили возможность дальнейшего взаимодействия. Председатель екатеринбургского союза российских писателей Арсен Титов предложил наладить дружбу между пензенским и екатеринбургским литературными сообществами.

Первый секретарь Правления союза писателей Светлана Василенко предложила предписать договор о проведении в Пензе конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU