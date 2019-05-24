2019-05-24T16:08:05+03:00
Происшествия

В Саранске из-за короткого замыкания заволокло дымом здание банка

К счастью, никто не пострадал
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня днем в здании банка на Проспекте 70 лет Октября в Саранске посетители и сотрудники заметили сильное задымление. Персоналом банка была организована немедленная эвакуация.

- По результатам разведки было установлено, что произошло замыкание электропроводки в подвальном помещении с последующим задымлением всех этажей, - отметил начальник службы пожаротушения Республики Мордовия Александр Малов.

Площадь пожара уточняется. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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