В Саранске из-за короткого замыкания заволокло дымом здание банка
К счастью, никто не пострадал
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Сегодня днем в здании банка на Проспекте 70 лет Октября в Саранске посетители и сотрудники заметили сильное задымление. Персоналом банка была организована немедленная эвакуация.
- По результатам разведки было установлено, что произошло замыкание электропроводки в подвальном помещении с последующим задымлением всех этажей, - отметил начальник службы пожаротушения Республики Мордовия Александр Малов.
Площадь пожара уточняется. Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU