Житель Белинского района пытался сжечь односельчанина

СЕГОДНЯ 16:02 2019-05-24T16:02:02+03:00

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Следственными органами проводится проверка по факту покушения на убийство. Правоохранителям удалось установить, что в апреле этого года обвиняемый 1963 года рождения на почве неприязни к своему знакомому решил убить его.

Подкараулив односельчанина, мужчина облил его соляркой и поджег. Нетрезвый пострадавший не смог сразу сбить пламя, получил серьезный вред здоровью и сейчас находится в больнице.

Злоумышленник задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Также стало известно, что обвиняемый является депутатом Комитета местного самоуправления одного из сельсоветов района.

ИСТОЧНИК KP.RU