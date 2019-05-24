Житель Белинского района пытался сжечь односельчанина
Возбуждено уголовное дело
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Следственными органами проводится проверка по факту покушения на убийство. Правоохранителям удалось установить, что в апреле этого года обвиняемый 1963 года рождения на почве неприязни к своему знакомому решил убить его.
Подкараулив односельчанина, мужчина облил его соляркой и поджег. Нетрезвый пострадавший не смог сразу сбить пламя, получил серьезный вред здоровью и сейчас находится в больнице.
Злоумышленник задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Также стало известно, что обвиняемый является депутатом Комитета местного самоуправления одного из сельсоветов района.
ИСТОЧНИК KP.RU