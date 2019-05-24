До конца года в Пензенской области откроются еще шесть детских садов
Три из них – в Спутнике
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В рамках национального проекта «Демография» в этом году в Пензенской области достоят шесть детских садов.
Три учреждения по 120 мест строят в Спутнике. Все объекты планируется сдать к 30 ноября.
В детском саду села Неверкино уже ведутся внутренние отделочные работы и монтаж систем вентиляции.
В детском саду в микрорайоне Шуист сотрудники уже приступили к уборке помещений.
В Кузнецке к работам приступят 1 июня.
Все объекты начнут свою работу до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU