До конца года в Пензенской области откроются еще шесть детских садов

СЕГОДНЯ 15:46 2019-05-24T15:46:10+03:00

Три из них – в Спутнике

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В рамках национального проекта «Демография» в этом году в Пензенской области достоят шесть детских садов.

Три учреждения по 120 мест строят в Спутнике. Все объекты планируется сдать к 30 ноября.

В детском саду села Неверкино уже ведутся внутренние отделочные работы и монтаж систем вентиляции.

В детском саду в микрорайоне Шуист сотрудники уже приступили к уборке помещений.

В Кузнецке к работам приступят 1 июня.

Все объекты начнут свою работу до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU