На сайте ООО «ТНС энерго Пенза» доступен новый раздел «Гид по квитанции»
С мая 2019 года на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области действует постоянный раздел для клиентов «Гид по квитанции».
В рубрике «Гид по квитанции» расшифровываются информационные блоки, из которых состоит счет, а также фигурирующие в нем условные обозначения. Для наибольшей наглядности в разделе приведены примеры расчета стоимости электроэнергии с формулами, по которым они проводятся. Поможет клиентам в использовании всех возможностей квитанции и подробно описанный пример самостоятельного расчета стоимости электроэнергии на текущую дату.
Ознакомиться с интерактивной инструкцией можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в пункте меню «Услуги / Гид по квитанции».
Кроме того, перейти в данный раздел пользователи могут следующими путями:
- из верхнего меню сайта;
- со страницы «Часто задаваемые вопросы»;
- из раздела «Тарифы и нормативы»;
- из раздела «Напишите нам»;
- из подсказки на главной странице «Где узнать номер лицевого счёта?».
Клиентов, у которых после изучения интерактивной инструкции все же остались вопросы, всегда могут воспользоваться формой обратной связи.
ИСТОЧНИК KP.RU