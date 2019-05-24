На сайте ООО «ТНС энерго Пенза» доступен новый раздел «Гид по квитанции»

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-24T15:29:10+03:00

Раздел был разработан для помощи клиентам и сокращения количества вопросов по расчетам в платежных документах за электроснабжение

Изменить размер текста: A A

С мая 2019 года на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области действует постоянный раздел для клиентов «Гид по квитанции».

В рубрике «Гид по квитанции» расшифровываются информационные блоки, из которых состоит счет, а также фигурирующие в нем условные обозначения. Для наибольшей наглядности в разделе приведены примеры расчета стоимости электроэнергии с формулами, по которым они проводятся. Поможет клиентам в использовании всех возможностей квитанции и подробно описанный пример самостоятельного расчета стоимости электроэнергии на текущую дату.

Ознакомиться с интерактивной инструкцией можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в пункте меню «Услуги / Гид по квитанции».

Кроме того, перейти в данный раздел пользователи могут следующими путями:

- из верхнего меню сайта;

- со страницы «Часто задаваемые вопросы»;

- из раздела «Тарифы и нормативы»;

- из раздела «Напишите нам»;

- из подсказки на главной странице «Где узнать номер лицевого счёта?».

Клиентов, у которых после изучения интерактивной инструкции все же остались вопросы, всегда могут воспользоваться формой обратной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU