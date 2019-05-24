2019-05-24T12:30:45+03:00
Общество

Завершается декада скидок на подписку

Россияне все еще могут со скидками до 40% подписаться на газеты и журналы на второе полугодие 2019 года
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Декада подписки в России проходит с 16 по 26 мая.

В ходе подписной декады Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков цену на доставку изданий: по каталогу Почты России – на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств – на 5% и на 10% соответственно.

«Институт подписки стратегически важен для Почты России, более того, мы видим, что, несмотря на активное развитие цифровых технологий, печатная пресса востребована не только постоянными опытными подписчиками, но и молодым поколением, – отмечает заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон. – Подписной сервис Почты России динамично обновляется, стремясь соответствовать ожиданиям потенциального подписчика и реалиям рынка. Почта России считает важным поддерживать институт подписки, в том числе, предоставляя значительные скидки в тандеме с издателями». Оформить подписку на любимое издание можно как онлайн на сайте podpiska.pochta.ru из любой точки мира, так и в отделениях почты.

Также в ряде регионов в почтовых отделениях пройдут дни подписчика, во время которых россияне смогут задать интересующие их вопросы редакторам популярных изданий и узнать о новых и интересных проектах.

В центральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается получившая широкую поддержку благотворительная подписка в рамках акции «Дерево добра». Каждый желающий может оформить подписку на печатный журнал и газету в адрес выбранного социального учреждения из любого региона России – конкретного детского дома, дома-интерната, библиотеки, хосписа или дома престарелых. На подписку в подарок также распространяются скидки в рамках Весенней декады.

Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года – к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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