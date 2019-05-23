Как продать долю в праве на квартиру?

СЕГОДНЯ 18:17 2019-05-23T18:17:50+03:00

На вопросы пензенцев продолжает отвечать Начальник отдела по Ленинскому и Октябрьскому районам Управления Росреестра по Пензенской области Галина Геннадьевна Ичалова

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- После развода с женой мне досталась ½ доля в праве на квартиру. Как мне ее правильно можно продать? (Александр Чикунов, г. Пенза)

- Прежде, чем приступить к продаже, необходимо знать, что данная сделка по отчуждению доли в квартире подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Отчуждая долю, продавец должен известить остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю с указанием цены и иных условий, на которых он ее продает.

При удостоверении сделки с долей квартиры нотариус должен будет проверить, что Продавцом доли предоставлена возможность ее купить остальным участникам долевой собственности и только при их отказе доля может быть продана третьему лицу, причем продается она за ту же цену, которую Продавец указал в уведомление о продаже своим сособственникам.

Если участники не приобретут продаваемую долю в течение месяца, продавец вправе продать ее любому лицу. Если же участники откажутся в письменной форме от преимущественного права покупки, такая доля может быть продана постороннему лицу ранее указанного срока.

Следовательно, вы должны известить бывшую супругу о своем намерении и только после ее решения, можете заключать сделку.

После того как нотариус удостоверит сделку купли-продажи, документы подаются на государственную регистрацию права собственности на нового владельца. Пакет документов подается нотариусом в электронном виде. За регистрацию перехода права покупателю необходимо будет оплатить государственную пошлину в размере 2000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU