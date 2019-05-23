2019-05-23T18:09:52+03:00
Общество

УМВД по Пензенской области: «Последние звонки» прошли без происшествий

Традиционный праздник, посвященный окончанию учебного года, состоялся в 67 городских школах
Анна ЧЕРНАЯ
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Полицейские обеспечили правопорядок при проведении «Последних звонков» в школах Пензы.

Праздничные мероприятия состоялись в 67 учреждениях города. В обеспечении правопорядка и безопасности участников торжеств были задействованы 75 сотрудников полиции.

При проведении праздничных мероприятий в школах города Пензы нарушений не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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