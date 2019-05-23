Глава Мордовии призвал реализовывать мероприятия в рамках нацпроектов в срок

СЕГОДНЯ 17:50 2019-05-23T17:50:32+03:00

Напомним, что Мордовия участвует в 12 национальных и 56 федеральных проектах

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На этой неделе Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в селекторном совещании, которое с главами регионов провел первый вице-премьер - министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Главным в повестке дня стал вопрос реализации национальных проектов. От республики на совещании также присутствовал Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков и члены регионального кабмина.

Участники совещания обговорили вопросы мониторинга исполнения региональных проектов, которые работают в рамках нацпроектов. Глава Минфина России поручил главам субъектов РФ принять исчерпывающие меры для ускорения работы и организации необходимых контрактных процедур.

По итогам совещания Владимир Волков подчеркнул, что руководители муниципальных районов несут личную ответственность за исполнение мероприятий региональных проектов.

- Соглашения должны быть вовремя подписаны, проектно-сметная документация подготовлена, объекты надо построить качественно, проекты реализовать в срок. Все это - для людей, поэтому нацпроекты, в которых участвует республика, должны стать «настольной книгой» для каждого главы района! - отметил Владимир Волков.

Ожидается, что на реализацию масштабной программы действий в течение шести лет республика получит свыше 50 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU