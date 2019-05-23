Пензенец пытался вломиться в квартиру бывшей девушки, чтобы поговорить

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-23T10:28:47+03:00

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Сегодня ночью в правоохранительные органы позвонила испуганная жительница Засечного, которая сообщила, что кто-то пытается влезть в ее квартиру через балкон. Ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно выехал на место.

Дверь в квартиру росгвардейцам открыла хозяйка. Девушка рассказала, что ей удалось заснять нарушителя на камеру мобильного телефона. Испугавшись, девушка сразу позвонила в полицию.

В момент прибытия сотрудников Росгвардии, мужчина уже проник в квартиру, где был задержан. Как пояснил 31-летний задержанный пензенец, он решил вломиться в квартиру своей бывшей девушки, так как она отказывалась с ним общаться.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU