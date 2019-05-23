Пенза приняла эстафету Всероссийского театрального марафона

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-23T09:58:00+03:00

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Мероприятия, приуроченные к Году театра в России, продолжаются. В январе во Владивостоке стартовал театральный марафон, участниками которого станут все регионы страны.

Вчера символ марафона - статуэтку в виде античного амфитеатра - прибыл в Пензу. Его привезли представители Чувашского государственного театра оперы и балета.

И.о. заместителя министра Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики Кирилл Павлов поприветствовал собравшихся и торжественно передал символ марафона и.о. министра культуры и туризма Пензенской области Владимиру Карпову.

- Всероссийский театральный марафон - это уникальная возможность для региональных театров побывать в гостях у соседей - будем надеяться, что такие гастроли станут доброй традицией, - отметил Владимир Карпов.

Следующим пунктом марафона станет Саратов, куда отправится с гастролями Пензенский областной драматический театр имени Луначарского.

ИСТОЧНИК KP.RU