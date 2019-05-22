2019-05-22T18:23:44+03:00
Общество

В этом году в Мордовии отремонтируют 65 дорожных объектов

25 из них – в Саранской городской агломерации
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера Председатель Правительства республики Владимир Сушков провел совещание по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За шесть лет на реализацию мероприятий этого нацпроекта будет выделено более 16 миллиардов рублей из федерального бюджета. Это позволит до 2024 года привести в нормативное состояние 48,5% автомобильных дорог республики, в Саранской городской агломерации – до 85% дорог.

В этом году в Мордовии отремонтируют 65 дорожных объектов, 25 из которых - в Саранской городской агломерации. Премьер-министр потребовал навести порядок в сфере добычи полезных ископаемых (песка, глины) для строительных работ, чтобы был учтен каждый кубометр инертных материалов.

Также Владимир Сушков поставил задачу в текущем году провести изыскательские работы и подготовить проектно-сметную документацию на все объекты национального проекта вплоть до 2024 года:

- Чтобы добиться целевых показателей, нам необходимо работать на перспективу, - отметил он.

Председатель Правительства Мордовии отметил необходимость срочного проведения ямочного ремонта в Саранске. В этом году в столице республики будут отремонтированы 67 дорожных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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