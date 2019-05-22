Пензенская полиция разыскивает подозреваемого в краже

СЕГОДНЯ 18:09 2019-05-22T18:11:46+03:00

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Управление МВД России по городу Пензе разыскивает 37-летнего Артура Фатиховича Яхиена. Мужчина может быть причастен к краже мобильного телефона в подвале дома по улице Бакунина.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Его приметы: на вид 40 лет, рост 170 см, худощавое телосложение.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефонам УМВД России по городу Пензе: 8-(8412)-490-144 (дежурная часть), 598-031, 598-052, 8-904-265-97-35 (уголовный розыск).

ИСТОЧНИК KP.RU