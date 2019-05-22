2019-05-22T14:47:25+03:00
Общество

Пензенскую «Школу материнства» посетили тысячи родителей

Итоги проекта подвели вчера в Законодательном Собрании Пензенской области
Анна ЧЕРНАЯ
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Инициатором проекта «Школа материнства» выступает Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел». Он реализуется во взаимодействии со специалистами регионального министерства здравоохранения, детских поликлиник, центральной женской консультации города Пензы.

«Школу материнства» посетили несколько тысяч родителей. На занятиях будущие мамынашли ответы на многие вопросы: о подготовке к родам, активном материнстве, раннем развитии, грудном вскармливании, приобщении ребенка к здоровому образу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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