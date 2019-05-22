В Пензе проходят мероприятия в честь 350-летия российского флага

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-22T14:39:20+03:00

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В прошлую среду «Молодая Гвардия» запустила Всероссийскую эстафету флага в честь 350-летия российского триколора.

В ее рамках в Пензе и области будут проходить творческие вечера, флешмобы, конкурсы, тесты по истории России и т.д. В завершение каждого из таких мероприятий в региональный центр будет передаваться триколор и полотно, состоящее из флага муниципалитета и флагов, функционирующих на его территории объединений и организаций.

За 100 дней проведения эстафеты молодогвардейцы соберут единое полотнище.

Первыми эстафету начинают Дальний Восток и Сибирь, далее ее подхватят Урал, Приволжье и другие федеральные округа России.

Завершится все 22 августа в День Государственного флага Российской Федерации в Москве, где пройдет акция молодогвардейцев с демонстрацией флага масштабных размеров. По предварительным подсчетам, площадь итогового полотна превысит 3 000 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU