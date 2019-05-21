2019-05-21T16:31:06+03:00
Общество

ООО «ТНС энерго Пенза» приглашает клиентов в свои группы в социальных сетях

В настоящее время социальными сетями пользуются миллиарды людей по всему миру, и для многих они стали частью повседневной жизни
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Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
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Для удобства своих потребителей и, стремясь сделать процесс коммуникации с ними еще более эффективным, ООО «ТНС энерго Пенза» создало официальные страницы компании в наиболее популярных социальных сетях.

Теперь в дополнение к официальному сайту, «Личному кабинету» и мобильному приложению появился еще один источник полезной и интересной информации для клиентов гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области.

- Социальные сети уже давно переросли свое первоначальное предназначение в качестве инструмента для общения и превратились в полноценный способ времяпрепровождения. Мы, в свою очередь, даем нашим клиентам возможность взаимодействия с нашей компанией в комфортной и непринужденной форме, не прерывая свое нахождение в сети. Пользователей в наших группах ждут не только актуальные новости, напоминания и полезная информация, но также приятные акции и подарки, - отметила начальник службы по организации работы с клиентами ООО «ТНС энерго Пенза» Маргарита Бааль.

Стать участником официальных групп компании в социальных сетях можно, перейдя по представленным ниже ссылкам:

- «Вконтакте» - https://vk.com/tns_energo_penza

- «Facebook» - https://www.facebook.com/ТНС-энерго-Пенза

- «Одноклассники» - https://ok.ru/group/58003977928755.

ИСТОЧНИК KP.RU

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