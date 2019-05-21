8 июня в Саранске ограничат движение на нескольких улицах
С 8:00 8 июня до 00:00 9 июня запретят движение и стоянку на следующих объектах улично-дорожной сети:
- по ул. Советской от ул. Демократической до ул. Рабочей;
- по ул. Коммунистической от ул. Пролетарской до ул. Волгоградской;
- по ул. Б. Хмельницкого от ул. Пролетарской до ул. Большевистской и от ул. Л. Толстого до проспекта Ленина;
- по ул. Большевистской от ул. Полежаева до ул. Кавказской по обеим сторонам;
- по ул. Л. Толстого от ул. Полежаева до ул. Советской;
- по проспекту Ленина от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской;
- по ул. Володарского от ул. Коммунистической до ул. Советской;
- по ул. Рабочей от ул. Советской до ул. Коммунистической;
- по ул. Волгоградской от ул. Коммунистической до ул. Короленко;
- по проспекту Российской Армии;
- по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской;
на парковках:
- по ул. Советской в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия,
- по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова,
- по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк»,
- по ул. Б. Хмельницкого в районе здания ПАО КБ «МПСБ»,
- по ул. Большевистской в районе ТРК «Огарев Плаза»,
- по ул. Коммунистической в районе административного здания Администрации Главы Республики Мордовия (ул. Коммунистическая, 33/2),
- в районе здания гостиницы «Саранск» (ул. Коммунистическая, 35).
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб.
С 8:00 8 июня до 00:00 9 июня будет временно исключена стоянка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:
- по ул. Севастопольской от проспекта 70 лет Октября до ул. Волгоградской;
- по ул. Серова от ул. А. Невского до кольцевой развязки на ул. Крупской.
ИСТОЧНИК KP.RU