8 июня в Саранске ограничат движение на нескольких улицах

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-21T16:17:54+03:00

Это связано с проведением на стадионе «Мордовия Арена» матча между национальными сборными командами России и Сан-Марино

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С 8:00 8 июня до 00:00 9 июня запретят движение и стоянку на следующих объектах улично-дорожной сети:

- по ул. Советской от ул. Демократической до ул. Рабочей;

- по ул. Коммунистической от ул. Пролетарской до ул. Волгоградской;

- по ул. Б. Хмельницкого от ул. Пролетарской до ул. Большевистской и от ул. Л. Толстого до проспекта Ленина;

- по ул. Большевистской от ул. Полежаева до ул. Кавказской по обеим сторонам;

- по ул. Л. Толстого от ул. Полежаева до ул. Советской;

- по проспекту Ленина от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской;

- по ул. Володарского от ул. Коммунистической до ул. Советской;

- по ул. Рабочей от ул. Советской до ул. Коммунистической;

- по ул. Волгоградской от ул. Коммунистической до ул. Короленко;

- по проспекту Российской Армии;

- по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской;

на парковках:

- по ул. Советской в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия,

- по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова,

- по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк»,

- по ул. Б. Хмельницкого в районе здания ПАО КБ «МПСБ»,

- по ул. Большевистской в районе ТРК «Огарев Плаза»,

- по ул. Коммунистической в районе административного здания Администрации Главы Республики Мордовия (ул. Коммунистическая, 33/2),

- в районе здания гостиницы «Саранск» (ул. Коммунистическая, 35).

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб.

С 8:00 8 июня до 00:00 9 июня будет временно исключена стоянка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:

- по ул. Севастопольской от проспекта 70 лет Октября до ул. Волгоградской;

- по ул. Серова от ул. А. Невского до кольцевой развязки на ул. Крупской.

ИСТОЧНИК KP.RU