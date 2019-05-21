Пензенцев приглашают на велопарад

СЕГОДНЯ 15:46 2019-05-21T15:46:41+03:00

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В ближайшее воскресение Пенза присоединится к единому Дню велопарадов в России. Праздник отмечается с 2016 года в последнее воскресенье мая . В этот день во многих городах проводятся массовые велозаезды.

В велопараде могут принять участие жители и гости города старше 16 лет. Участники младше этого возраста должны быть только в сопровождении законного представителя, либо в составе организованной группы.

Заинтересованные лица могут участвовать со своими исправными велосипедами любого типа, которые отвечают техническим требованиям правил дорожного движения. Велосипедистам следует одеваться в заметную одежду, показывать сигналы поворотов руками, быть внимательными на перекрестках.

Ожидается, что участниками велопарада в этом году станут 1000 человек, которые проедут от СЗК «Дизель-Арена» по улице Окружной с поворотом на улицу Карпинского, выходом на дорогу-дублёр, поворотом на улицу Зеленодольскую и финишем на улицу Окружную

Программа мероприятия:

08:00-09:30 - регистрация участников велопарада в районе СЗК «Дизель-Арена»

09:45 - открытие мероприятия

10:00 - старт велопарада, движение по маршруту

По всем интересующим вопросам можно обратиться в Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы по телефону 34-34-98.

ИСТОЧНИК KP.RU