Хабиб Нурмагомедов подарил пензенскому Музею спорта перчатку с автографом

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-21T12:37:54+03:00

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Пензенский Музей спорта получил новый уникальный экспонат: в начале мая двукратный чемпион мира и чемпион России по боевому самбо, обладатель кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою, чемпион MMA UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вручил губернатору Ивану Белозерцеву для передачи в учреждение свою боксерскую перчатку с автографом.

В пятницу, в Международный день музеев, подарок занял свое место в экспозиции, посвященной единоборствам. Сотрудники учреждения уверены, что перчатка именитого спортсмена поможет привлечь посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU