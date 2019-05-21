Хабиб Нурмагомедов подарил пензенскому Музею спорта перчатку с автографом
Уникальный экспонат уже занял свое место среди остальных
Хабиб Нурмагомедов вручил перчатку губернатору Ивану Белозерцеву.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:
Пензенский Музей спорта получил новый уникальный экспонат: в начале мая двукратный чемпион мира и чемпион России по боевому самбо, обладатель кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою, чемпион MMA UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вручил губернатору Ивану Белозерцеву для передачи в учреждение свою боксерскую перчатку с автографом.
В пятницу, в Международный день музеев, подарок занял свое место в экспозиции, посвященной единоборствам. Сотрудники учреждения уверены, что перчатка именитого спортсмена поможет привлечь посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU