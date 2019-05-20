С начала года в пензенских многодетных семьях родились более 600 детей

20 Май 18:31 2019-05-20T18:31:02+03:00

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За четыре месяца 2019 года в Пензенской области родилось 693 третьих и последующих детей, что на 18 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 5 088 многодетных семей из Пензенской области имеют право на получение ежемесячного пособия при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет. Размер пособия составляет 9 398 рублей.

Выплаты производятся в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка при рождении детей в Пензенской области» национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU