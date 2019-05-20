2019-05-20T18:26:06+03:00
Спорт

Пензенская «Лагуна-УОР» выиграла Кубок России по мини-футболу

Несколько спортсменок также получили индивидуальные награды
Анна ЧЕРНАЯ
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18 мая в Тюмени состоялся финальный матч XI Кубка России по мини-футболу среди женских команд, в котором «Лагуна-УОР» (Пенза) обыграла «Аврору» (Санкт-Петербург). Финальный счет составил 2:1.

В последний раз наша команда завоевывала Кубок России в сезоне 2014-2015 гг. Обладателем почетного трофея «Лагуна-УОР» стала в седьмой раз.

Также две пензенские спортсменки получили индивидуальные награда: Мария Сурнина была признана лучшим вратарем, а Мария Самойлова – лучшим бомбардиром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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