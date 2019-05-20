2019-05-20T18:11:41+03:00
Общество

В Мордовии в десятый раз прошли республиканские соревнования «Школа безопасности»

В течении трех дней в Большеберезниковском районе подростки соревновались в различных дисциплинах
Анна ЧЕРНАЯ
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Победителем соревнований «Школа безопасности» стала команда школы №8.Победителем соревнований «Школа безопасности» стала команда школы №8.Фото: ГУ МЧС по РМ
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Вчера в Республике Мордовия завершились Х республиканские соревнования «Школа безопасности». По уже сложившейся традиции полевой лагерь прошел в Большеберезниковском районе на базе Центра подготовки пожарных, спасателей ГКУ Республики Мордовия «Специальное управление гражданской защиты».

В течение трех дней подростки соревновались в различных дисциплинах, проходя полосы препятствий и демонстрируя свои навыки в поисково-спасательных работах.

Победителем Х республиканских соревнований «Школа безопасности» стала команда из школы №8. Второе место у школьников из Новотроицкой школы. Третье место у ребят из Кочкуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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