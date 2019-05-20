В Мордовии в десятый раз прошли республиканские соревнования «Школа безопасности»
Вчера в Республике Мордовия завершились Х республиканские соревнования «Школа безопасности». По уже сложившейся традиции полевой лагерь прошел в Большеберезниковском районе на базе Центра подготовки пожарных, спасателей ГКУ Республики Мордовия «Специальное управление гражданской защиты».
В течение трех дней подростки соревновались в различных дисциплинах, проходя полосы препятствий и демонстрируя свои навыки в поисково-спасательных работах.
Победителем Х республиканских соревнований «Школа безопасности» стала команда из школы №8. Второе место у школьников из Новотроицкой школы. Третье место у ребят из Кочкуровского района.
ИСТОЧНИК KP.RU