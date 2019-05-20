2019-05-20T18:04:58+03:00
Общество

Видеоролик о пензенском музее спорта занял третье место на «Туриаде»

Победителями же конкурса стали представители Саратовской области
Анна ЧЕРНАЯ
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Музей спорта Пензенской области.Музей спорта Пензенской области. ДЕ "Воейков". г. Пенза ул. 40 лет Октября, дом 22 Б. Заказ экскурсий: +7 937-439-87-33 Сайт: http://shvsm-penza.ru/muzey

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C 14 по 17 мая в рамках лагеря «Туриада» в Хвалынске прошли спортивные состязания и конкурсы. Участники представили на суд жюри видеоролики о достопримечательностях своих регионов

По итогам конкурса места распределились следующим образом: первое место заняла Саратовская область, второе - Республика Мордовия, третье - Пензенская область.

Пензенскую область на этом конкурсе представлял видеоролик о Пензенском музее спорта, который представила команда студентов направления подготовки «Туризм» ПГУ под руководством кандидата экономических наук, доцента, и.о. зав. кафедрой маркетинга, коммерции и сферы обслуживания Пензенского государственного университета Н.В. Уткиной. Кафедра ПГУ является партнером музея спорта Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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