2019-05-20T15:18:32+03:00
Происшествия

Пьяный житель Кузнецка угнал авто, чтобы навестить подругу

Но мужчину задержали сотрудники Росгвардии
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пензенской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля

Патрулируя улицу Победы в Кузнецке, стражи порядка обратили внимание на подозрительный автомобиль. Сотрудники Росгвардии остановили транспортное средство, в салоне которого находился явно нетрезвый мужчина. Водительских прав у гражданина не оказалось. Связавшись с дежурной частью полиции, правоохранители установили собственника автомобиля. Выяснилось, что транспортное средство несколькими часами ранее было угнано.

41-летний мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный не стал отрицать своей вины, рассказав, что ему срочно понадобилось навестить свою подругу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С начала года в пензенских многодетных семьях родились более 600 детей
Пензенская «Лагуна-УОР» выиграла Кубок России по мини-футболу
В Мордовии в десятый раз прошли республиканские соревнования «Школа безопасности»
Видеоролик о пензенском музее спорта занял третье место на «Туриаде»
Детский сад на улице Макаренко в Пензе сдадут летом
Пензенская транспортная полиция провела зарядку для студентов
В Пензе в третий раз прошел областной Форум Советов отцов
24 мая в Пензе наградят библиотекарей
В День Волги пензенские учителя расскажут школьникам о великой реке
Пензенцев приглашают посетить «Ночь музеев»
В Пензе участие в предварительном голосовании примут 163 кандидата
Почта России дает старт декаде скидок на подписку
В Пензе может пройти молодежный медиафорум
В селе Николаевка установят памятник первопроходцу Лаврентию Загоскину
Стали известны итоги областного конкурса творческих работ «Победа далекая и близкая»
В Мордовии продолжает расти продолжительность жизни
ФК «Тамбов» будет проводить домашние матчи на стадионе «Мордовия Арена»
Все услуги ООО «ТНС энерго Пенза» доступны потребителям в «Личном кабинете»
В Мордовии объявлен конкурс творческих работ «Беслан. В памяти навсегда!»
В Городищенском районе прошел День Законодательного Собрания Пензенской области
«Банк России» распахнет свои двери в «Ночь музеев»
Московский театр «Мюзик-Холл» покажет пензенцам комедию «Притворство и любовь»