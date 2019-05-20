Пьяный житель Кузнецка угнал авто, чтобы навестить подругу

20 Май 15:18 2019-05-20T15:18:32+03:00

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В Пензенской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля

Патрулируя улицу Победы в Кузнецке, стражи порядка обратили внимание на подозрительный автомобиль. Сотрудники Росгвардии остановили транспортное средство, в салоне которого находился явно нетрезвый мужчина. Водительских прав у гражданина не оказалось. Связавшись с дежурной частью полиции, правоохранители установили собственника автомобиля. Выяснилось, что транспортное средство несколькими часами ранее было угнано.

41-летний мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный не стал отрицать своей вины, рассказав, что ему срочно понадобилось навестить свою подругу.

ИСТОЧНИК KP.RU