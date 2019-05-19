Детский сад на улице Макаренко в Пензе сдадут летом
Мэр города Виктор Кувайцев потребовал увеличить темпы строительства объекта
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Сегодня глава городской администрации посетил строящийся детский сад на улице Макаренко. Сейчас в новом трехэтажном корпусе завершилась облицовка стен и пола. Строители вот-вот приступят к установке дверей и укладке линолеума. Виктор Кувайцев напомнил подрядчику, что до срока сдачи объекта остается все меньше времени и потребовал увеличить темпы работ. - Нужно завершить все в срок, - отметил мэр. Новый корпус на 175 мест сдадут этим летом.
ИСТОЧНИК KP.RU