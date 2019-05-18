2019-05-18T18:57:43+03:00
Общество

Пензенская транспортная полиция провела зарядку для студентов

Анна ЧЕРНАЯ
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Сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте приняли участие во Всероссийской социальной акции «Зарядка со стражем порядка».В этом году правоохранители организовали спортивное мероприятие при поддержке Общественного совета для студентов первого курса Пензенского колледжа транспортных технологий.

Инструктором для ребят стал лейтенант полиции Левин Кирилл – инженер-электроник дежурной части Пензенского ЛО МВД России на транспорте. Кирилл имеет первый взрослый разряд по Каратэ-до син-сёбу, является неоднократным победителем и призером чемпионатов города, области и России. Полицейский показал основные упражнения и дал советы для тех ребят, которые хотят себя попробовать в данном виде спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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