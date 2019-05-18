В Пензе в третий раз прошел областной Форум Советов отцов

СЕГОДНЯ 18:40 2019-05-18T18:43:09+03:00

В завершении церемонии открытия всем участникам были вручены традиционные галстуки. Фото: МЧС России по Пензенской области

В нем приняли участие более 100 человек

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Гостей мероприятия приветствовал заместитель Председателя Правительства области Владимир Полукаров, который отметил, что очень важно уметь вести диалог со своими детьми на равных.

- От нас с вами, родителей, от школы зависит то, какими вырастут наши дети, - подчеркнул Владимир Васильевич.

После с речью выступил министр образования региона Александр Воронков:

- В прошлом году Форум помог нам претворить в жизнь немало хороший проектов. Надеюсь, в этом году наша встреча будет столь же богата на инициативы.

В завершении церемонии открытия всем участникам были вручены традиционные галстуки. В рамках Форума состоялись тренинги и круглые столы.

- Мероприятие интересное, полезное. На мой взгляд, было бы очень хорошо привлечь и детей, особенно для участия в спортивных конкурсах. Дети в большей мере копируют нас, поэтому, чем больше времени мы проводим с ними, тем больше внимания уделяем им, тем лучше. Ведь самый лучший метод воспитания - личный пример, - поделился своими впечатлениями участник Форума Александр Мещеряков, представитель Совета отцов школы №

ИСТОЧНИК KP.RU