2019-05-17T17:04:35+03:00
Общество

В День Волги пензенские учителя расскажут школьникам о великой реке

Цель проекта - рассказать школьникам о проблемах загрязнения водных артерий страны
Анна ЧЕРНАЯ
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В понедельник 79 пензенских учителей проведут интерактивный экологический урок «День Волги» для учеников 7-11 классов. Одна из важных целей урока - привлечение школьников и их семей к практике раздельного сбора отходов, так как это вносит вклад в решение проблемы мусора, являющейся на сегодня одной из угроз великой реке.

Данное занятие может провести любой учитель, скачав все материалы на сайте http://livingvolga.ru/. Специальной подготовки для проведения урока не требуется. По итогам занятия школьники могут организовать экологическую акцию, посвященную заботе о Волге.

После проведения урока все учителя, приславшие отзыв о проведенном занятии, получат диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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