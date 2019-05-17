2019-05-17T17:00:07+03:00
Звезды

Пензенцев приглашают посетить «Ночь музеев»

Участников ждут различные концерты, конкурсы, выставки и квесты
Светлана БЕЛОВА
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В ночь с 18 на 19 мая во всех музеях Пензы пройдет акция «Ночь музеев».

Мероприятия в эту ночь будут носить тематический характер. Всего их запланировано более 160. В этом году они будут посвящены элементам - в честь 150-летней годовщины создания Менделеева периодической системы химических элементов. Цель данной акции - сохранение музейных ценностей и раскрытию имеющегося потенциала, привлечению большого количества людей.

- Всего за одну ночь люди разного возраста и увлечений могут расширить свой кругозор и увидеть много интересного и познавательного,-

отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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