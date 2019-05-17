В Пензе участие в предварительном голосовании примут 163 кандидата

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-17T13:23:31+03:00

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В Пензе в предварительном голосовании «Единой России» примут участие 163 кандидата. Об это на брифинге по итогам заседания регионального оргкомитета по проведению ПГ заявил секретарь Пензенского регионального отделения Партии, председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Валерий Лидин.

- Все кандидаты приняли участие в дебатах и встречах с избирателями. Все это продолжится до 26 мая, чтобы максимально использовать возможности встречи с избирателями в своих избирательных округах, - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

На дебатах свое мнение смог высказать каждый из 163 зарегистрированных кандидатов. Публичные выступления длились больше месяца. Темы для себя определяли сами участники, среди которых как опытные, так и начинающие политики.

Кандидатов, которые будут выдвинуты на региональные и муниципальные выборы 8 сентября, жители определят 26 мая. Голосование будет рейтинговое, то есть можно выбрать всех кандидатов, если они, по мнению избирателей, заслуживают доверия. На основе этого выбора сформируют список, с которым партийцы выйдут на политический совет регионального отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU