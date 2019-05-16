В Пензе может пройти молодежный медиафорум

16 Май 18:07 2019-05-16T18:10:41+03:00

Его организацию сегодня в Москве обсудили министр образования Александр Воронков и заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов

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Темой разговора стала реализации молодежной политики в рамках заключенного на Инвестиционном Форуме в Сочи Соглашения между Пензенской областью и Росмолодежью.

В частности, речь шла о возможности проведения на территории региона в этом году межрегионального молодёжного медиафорума. Участниками Форума станут молодые журналисты, блогеры, операторы и фотографы, студенты профильных специальностей: «Журналистика», «PR-менеджмент»; журналисты региональных СМИ, представители студенческих СМИ, а также молодые люди, интересующиеся сферой медиа, в возрасте от 18 до 30 лет.

Для участников будут работать семь тематических площадок. Мастер-классы для них по современным технологиям работы в социальных сетях, на интернет-площадках, а также в печатных изданиях, начиная от контента и заканчивая дизайном газетных полос, проведут федеральные эксперты.

Лучшие «ученики» смогут пройти недельную стажировку в федеральных СМИ и пресс-центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU