В селе Николаевка установят памятник первопроходцу Лаврентию Загоскину

16 Май 18:01 2019-05-16T18:01:50+03:00

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Проект «Возвращение к родным берегам-2» призван обратить внимание общественности на личность знаменитого путешественника и его малой родине. О нем должны узнать не только жители Пензенской области, но и за ее пределами.

Гости из областного центра побеседовали с местными жителями и обследовали наиболее благоприятные места для установки памятника. В результате было решено основать его в центре Николаевки. Также планируется благоустройство вокруг постамента: будут построены информационные стенды и лавочки. Средства на изготовление будут выделены из Фонда Президентских грантов.

- Необходимо хранить и восстанавливать память о заслуженном земляке, в том числе и здесь - на его малой родине, к чему жители села уже активно подключились, - отметил заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов.

ИСТОЧНИК KP.RU